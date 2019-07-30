Эпоха возрождения ВДНХ: как Главная выставка страны встречает 80-летие

В начале августа ВДНХ отметит большой юбилей. История Выставки похожа на калейдоскоп – столько было событий за эти годы. Накануне праздника мы решили рассказать, как менялась ВДНХ, что еще ждет ее впереди и как Главная выставка страны будет отмечать 80-летие.

Назад, к корням

полностью восстановили павильоны № 13 "Здравоохранение", № 18 "Республика Беларусь", № 58 "Земледелие", № 62 "Охрана природы", № 84 "Дом культуры", № 71 "Атомная энергия", № 34 "Космос", систему цветочных партеров, памятник Владимиру Ленину, 14 фонтанов Центральной аллеи, центральную часть арки Главного входа и фонтаны "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок", арку Северного входа. На ВДНХпавильоны № 13 "Здравоохранение", № 18 "Республика Беларусь", № 58 "Земледелие", № 62 "Охрана природы", № 84 "Дом культуры", № 71 "Атомная энергия", № 34 "Космос", систему цветочных партеров, памятник Владимиру Ленину, 14 фонтанов Центральной аллеи, центральную часть арки Главного входа и фонтаны "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок", арку Северного входа. Частично отреставрировали павильоны № 11 "Металлургия", № 6 "Химия", № 5 "Физика", № 4 "Биология", № 2 "Народное образование", № 31 "Геология", № 14 "Вычислительная техника и информатика", № 44 "Кролиководство", № 1 "Центральный".

Вряд ли будет преувеличением, если мы скажем, что до реконструкции Главная выставка страны была на грани гибели. Наверное, все помнят, как огромная территория использовалась самыми разными арендаторами, торгующими всем, чем только можно. При этом исторические здания и другие памятники советского периода были на грани полного уничтожения.

Власти города вовремя приняли решение о проведении беспрецедентной по масштабам реконструкции, привлекли огромное количество специалистов (все работы по восстановлению памятников ВДНХ проходят под контролем департамента культурного наследия).

Первый этап прошел с 2014 по 2016 год – в это время запретили торговлю в исторических павильонах, убрали незаконные постройки и палатки, вывезли тонны мусора.

В 2014-м Выставка вновь обрела прежнее, историческое название и вместо ВВЦ стала называться ВДНХ – такой выбор сделали 90 процентов москвичей, проголосовавших за возвращение имени в проекте "Активный гражданин".

Какие же работы в итоге провели специалисты за эти годы? Огромное количество! Была восстановлена центральная часть арки Главного входа, обновлены 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее, отреставрирован фонтан "Золотой колос", который до этого не работал около 30 лет.

На первом этапе в порядок привели многие павильоны – № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516. Открыли музей кино в павильоне № 36, исторический парк "Россия – моя история", "Городскую ферму" и "Парк ремесел", а еще павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. И, конечно, открылась новая точка притяжения, о которой слышал, наверное, каждый – центр океанографии и морской биологии "Москвариум".



Затем посетители увидели обновленными павильоны № 1 "Центральный", № 2 "Народное образование", № 8 "Юные натуралисты", № 32–34 "Космос/Машиностроение", № 66 "Культура". Кроме того, в прошлом году открылся "Техноград профессий" – в этом инновационном образовательном центре юные москвичи могут освоить 40 профессий – от повара до программиста, также сходить в летний кинотеатр-лекторий, а на мастер-классах научиться делать аппетитные бургеры, роботов и даже проводить отопление в частном доме своими руками.

Также по всей ВДНХ восстановили прежние и разбили новые цветники, открыли кафе и рестораны, создали пешеходные зоны, площадки для отдыха и проведения различных мероприятий. Например, ВДНХ традиционно принимает международный фестиваль "Круг света", недавно там провели праздник шахмат, который собрал 60 тысяч гостей, а также открыли выставку часов "Время и космос" – количество активностей, которые Выставка предоставляет каждый год, просто огромно.

Все это привело к тому, что с 2014-го по 2016-й число посетителей увеличилось с 15 до 25 миллионов человек в год – это сопоставимо с посещением всех остальных парков в целом.

Наши дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В наши дни на ВДНХ также активно ведутся реставрационные работы: восстанавливают почти 40 исторических зданий и сооружений. Кроме того, здесь строятся ландшафтный парк и парк аттракционов.

Ландшафтный займет участок рядом с Каменскими прудами – от Зеленого театра до "Городской фермы". Здесь будет пять природных зон, которые свяжет между собой и с остальной территорией ВДНХ большая прогулочная аллея. Посетители смогут побродить по зеленому лабиринту в форме шахматной доски, посмотреть на экзотические водные растения с пешеходных понтонов, прогуляться среди вековых дубов Шереметьевской дубравы. В Мичуринском саду восстановят более тысячи утраченных плодовых деревьев и высадят 500 плодовых кустарников.

В южной части Выставки расположится тематический парк аттракционов. Установят их в крытые павильоны, так что работать они будут круглый год. Помимо катания на традиционных каруселях, в парке можно будет "полетать" над Москвой на гигантских бабочках или отправиться в путешествие на "Метро времени" и прокатиться на горках в город будущего. Здесь же появится самое высокое – 140-метровое – колесо обозрения в Европе.

В ближайшее время павильонам № 54 "Крупный рогатый скот" и "Овцеводство" восстановят исторический облик, обновят фасады, восстановят декоративные элементы, заменят окна, отремонтируют потолки и стены. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в помещениях этих павильонов после ремонта будут проходить выставки и экспозиции. В зданиях появятся вестибюли, гардеробы, санузлы, обустроят также административно-хозяйственную зону и отведут место под сувенирные магазины. "Во всех комнатах будет работать сеть Wi-Fi", – добавил Леонов.

После полной реконструкции территория Выставки будет делиться на семь тематических зон: Центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону ЭКСПО и парк "Останкино".

По словам Сергея Собянина, экспозиционное пространство будет постепенно расширяться, и Выставка превратится в образовательно-развлекательный центр города – большая часть объектов будет построена в течение трех–пяти лет. "В этом году будут запущены вторая очередь ландшафтного парка и первая очередь уникального детского парка аттракционов", – отметил он.

Восстановленные павильоны и новые музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильон №36, построенный еще в 1954 году для экспозиции "Водное хозяйство", переехал Музей кино, хранящий костюмы, плакаты, живопись и графику, кинопленки и кинотехнику, фотографии, мебель, макеты, книги и рукописи, документы и куклы. Там же появились научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, три кинозала, зоны для постоянных и тематических выставок, а также аудитории для лекций по истории и теории киноискусства.

В павильоне № 28 начал работу музей "Пчеловодство" – там установили настоящий живой улей, где на протяжении всего года можно наблюдать жизнь пчелиной семьи.

В конце декабря 2017 года после реставрации открылся павильон № 84 "Дом Культуры" – главный досуговый центр ВДНХ. Здесь проходят творческие мастер-классы, спектакли, концерты. Плюс в павильоне можно позаниматься танцами, театральным искусством и опробовать свои вокальные возможности в хоровом и сценическом пении.

Для любителей спорта и здорового образа жизни новым местом встречи стал открывшийся после реконструкции павильон № 27 "Физкультура и спорт". В здании установлено оборудование для разных тренировок, в том числе функциональная рама, гребные и велотренажеры. А в павильоне "Книги" сделали литературную гостиную: там проходят лекции и публичные чтения, кинопоказы и презентации книжных новинок, организованные совместно с ведущими издательствами.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Космосе" в прошлом году открылся крупнейший музейный центр "Космонавтика и авиация" – над строением восстановили уникальный стеклянный купол и скульптурную группу на крыше здания, воссоздали гипсовый лепной декор на фасадах и в интерьерах, облицевали колонны цветным мрамором.

Под куполом павильона появилась люстра – точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Московского Кремля с 1935 по 1937 год.

В сентябре 2017 года в честь 870-летнего юбилея Москвы на Сиреневой аллее ВДНХ построили новый выставочный павильон овальной формы со стеклянным фасадом на свободной площадке, которую раньше использовали под хозяйственные нужды. В нем расположили обновленный архитектурный макет столицы. На площади 369 квадратных метров в масштабе 1:400 смоделирована центральная часть города – почти 20 тысяч зданий внутри Садового кольца и частично за его пределами.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Весной 2019-го открылись одни из самых долгожданных объектов – обновленные фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", построенные в 1954 году (комплексную реставрацию провели впервые за 65 лет). Золотые фигуры 16-ти девушек, символизирующих республики Советского Союза, вывозили в мастерскую. Там специалисты очистили их поверхность до бронзы, покрыли каждую скульптуру несколькими подготовительными слоями сурика и лака, а затем позолотили.

Как отметят

Фото: пресс-служба ВДНХ

В юбилейные дни с 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет более 50 праздничных мероприятий. Москвичей и гостей города ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы.

Поздравления звезд

1 августа на Центральной аллее ВДНХ пройдет главное событие юбилея – праздничный концерт. В нем примут участие российские звезды, которые исполнят как собственные произведения, так и специально переработанные песни о Москве. Концерт будет транслироваться одновременно на все экраны, расположенные вдоль Центральной аллеи с 20:00 до 22:00.

Джаз в Зеленом театре

Все четыре дня в театре будет звучать джаз: 1 августа выступят известные коллективы и сольные исполнители. На сцену выйдут Шер Остон и оркестр Golden Jazz, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и Теона Контридзе.

Концерт 2 августа посвятят теме "Дружба народов". Для гостей сыграют музыканты из Армении, Молдавии и других стран. В числе участников группа "Ива Нова", Zdob si zdub, Кубанский казачий хор и певица Арцвик.

Любителей электронной музыки приглашают 3 августа: гостей ждут выступления групп On-The-Go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha.

Завершится серия концертов в воскресенье, 4 августа, выступлениями группы "Пицца", Муси Тотибадзе, Кравца и Alekseev. Музыкальные программы будут проходить два раза в день: днем с 15:00 до 17:00, вечером с 20:00 до 22:30.

"Светлый ручей"

Фото: Дамир Юсупов

С 1 по 4 августа два раза в день, в 16:00 и 19:00 на площади Промышленности солисты Большого театра и Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко покажут спектакль "Светлый ручей".

Эту постановку комического мини-балета впервые сыграли в 1935 году на сцене Ленинградского Малого театра оперы и балета. В 2003-м спектакль возродили в хореографии Алексея Ратманского. Новая постановка создана специально к юбилею ВДНХ по мотивам либретто Федора Лопухова и Адриана Пиотровского на музыку Дмитрия Шостаковича.

Для детей

Большую программу подготовили и для детей. Творческий интенсив, научные эксперименты, мастер-классы, тесла- и криошоу мыльных пузырей с фокусами и викторинами развлекут юных гостей ВДНХ и их родителей. С 11:00 до 21:00 на территории будет работать несколько игровых зон, где детей познакомят с историей Выставки.

Кроме того, за один день на ВДНХ научат снимать кино. Детям покажут, как снимать короткие фильмы на мобильные устройства, экшен-камеры и фотоаппараты, а по результатам четырех дней будет снято и смонтировано кино о мероприятиях в честь юбилея комплекса – первый фильм о ВДНХ, созданный детьми. Присоединиться к кинозанятию можно по предварительной регистрации.

Фестиваль еды

Фото: пресс-служба ВДНХ

На площади Промышленности у павильона № 57 пройдет фестиваль еды "Дружба народов". В первые четыре дня августа гостям предложат отправиться в яркое гастрономическое путешествие, попробовать необычные кулинарные шедевры и насладиться любимыми блюдами. Вход на фестиваль свободный – с 11:00 до 23:00.

Музей ВДНХ

Музей распахнет двери 1 августа в правом крыле арки Главного входа – его открытие также приурочено к празднованию юбилея Выставки. Там можно будет узнать об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, а также о других людях, внесших свой вклад в развитие историко-культурного кластера. Музей будет работать бесплатно до 8 сентября.

Юбилейные экспозиции

В павильоне № 67 "Карелия" 31 июля к юбилею откроется экспозиция "Посмотрим выставку или культурный код ВДНХ". Гости увидят картины, инсталляции и предметы быта, созданные в период с 1930-х годов до наших дней. Кроме того, в павильоне покажут фрагменты известных советских фильмов, которые снимали на территории ВДНХ, например, "Свинарка и пастух", "Подкидыш", "Светлый путь".

В этот же день, 31 июля, в павильоне "Рабочий и колхозница" откроется выставка экспонатов изобразительного и декоративно-прикладного искусства из Ульяновского областного художественного музея, представленные работы созданы с конца XVIII века по 70-е годы XX века: натюрморты, портреты, пейзажи, а также керамические вазы и панно. Гости выставки увидят вазу "Сова", которую расписывал Пабло Пикассо.

Фотовыставку редких кадров ВДНХ в годы войны, во время реконструкции в 1950-х и 1960-х годах можно будет увидеть с 31 июля по 3 ноября в павильоне "Рабочий и колхозница". Уникальные снимки сделаны лучшими фотографами СССР и России.

Праздник света

Фото: Москва 24/Александр Авилов

А одним из самых завораживающих событий в дни празднования станет световое шоу: подсветкой озарятся скульптурная группа "Рабочий и колхозница", цветочный партер у фонтана "Дружба народов" и другие достопримечательности ВДНХ. С 22:00 до 24:00 фасады павильонов Выставки будут превращаться в полотна для светового и 3D-проекционного шоу.

8 августа на портале "Активный гражданин" москвичи выберут темы для экскурсий по ВДНХ. Им предложат три варианта: экскурсионный тур по главным достопримечательностям Выставки, вторая тема – природа, а третья – мифы и легенды ВДНХ. Также все желающие смогут предложить свой собственный вариант.