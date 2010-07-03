Программу Дня города в Москве посвятят ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Программу празднования Дня города в столице посвятят юбилею ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. На Тверской и прилегающих к ней улицах можно будет увидеть копии памятников, фонтанов и павильонов, которые стали символами выставки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В День города москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса на тематических площадках. Их будет четыре: три – на Тверской улице и одна – между улицами Моховой и Охотным Рядом. Программа и оформление каждой из площадок будут посвящены одному из периодов в истории ВДНХ", – рассказали в пресс-службе оргкомитета праздника.

Первая площадка расположится на участке Тверской улицы от Козицкого переулка до Вознесенского. Она будет посвящена первым годам из жизни ВДНХ. Посетители увидят копию арки Северного входа и монумента "Рабочий и колхозница".

Вторая площадка будет находиться на участке Тверской улицы от Вознесенского переулка до дома 7. Ее посвятят возрождению выставки. Кроме того, на второй площадке будут вспоминать Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в 1957 году на ВДНХ.

Третья площадка под название "Место встречи" будет праздничной. Здесь откроется скалодром в форме павильона ВДНХ "Главхладпром". А на площадке "Новая эра", которая расположится между улицами Охотный Ряд и Моховой, можно будет узнать обо всех этих изменениях и о планах дальнейшего развития территории выставки.

На каждой из площадок гостей будут ждать театральные и балетные постановки, уличные иммерсивные спектакли. Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах и спортивных тренировках. Все мероприятия бесплатны. Также на площадках будут работать уличные кафе.

В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. ВДНХ в честь своего юбилея порадует посетителей масштабной программой мероприятий. В честь большого праздника будут организованы фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше", фестиваль "Мировые балетные каникулы".

К празднику откроется после реставрации Зеленый театр. Сам юбилей на ВДНХ будут праздновать с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждут гала-концерт на Центральной аллее, гастрономический фестиваль и фейерверк.

В этом году День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся.

В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.

