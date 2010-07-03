Выставка работ художников с изображением ВДНХ откроется 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В павильоне "Дом культуры" на ВДНХ (строение № 84) 1 августа откроется выставка лучших работ художников, которые участвовали в июльских пленэрах.

Жюри предстоит выбрать 60 лучших картин, говорится на портале мэра и правительства. Всего в пленэрах принимали участие 500 художников из Москвы и Московской области.

Перед тем как приступить к работе, участники проекта посетили обзорные экскурсии по ВДНХ. Затем каждый из них сам выбрал локацию для пленэра.

Посетители выставки смогут также увидеть картины ведущих столичных художников, среди которых Виктория и Сергей Афонские, Ольга Тихонова, Ольга Симонова, Алексей Дорменко, Михаил Пилюгин, Алла Полковниченко, Анастасия Нестерова.



ВДНХ готовится отмечать 80-летие на следующей неделе. Последние несколько лет там шла масштабная реставрация. Мастера воссоздали исторический облик фонтанов и павильонов. За годы перестройки выставка пришла в упадок. Теперь же это одно из лучших мест для прогулок в Москве. Ежегодно парк посещают около 30 миллионов человек.

Визитная карточка парка – фонтаны. Преобразился известный "Каменный цветок". Его реконструировали впервые за 65 лет. Обновляются и павильоны ВДНХ. Работы по реконструкции охватили более 50 зданий. В их числе павильоны "Культура", "Абхазия", "Казахстан", "Космос", "Юные натуралисты".

Более 50 мероприятий пройдет на ВДНХ в честь празднования 80-летия выставки. На 20 площадках выступят около полусотни артистов. Главным событием станет концерт 1 августа, его будут транслировать на экранах вдоль Центральной аллеи.

Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре, а возле павильона № 57 выступят солисты Большого театра и театра имени Стааниславского и Немировича-Данченко.

