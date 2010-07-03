Собрание Музея Рерихов на ВДНХ пополнят 180 произведений

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В Музее Рерихов на ВДНХ обновят постоянную экспозицию, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 31 июля посетители смогут увидеть еще 180 графических и живописных работ Николая Рериха и его сына Святослава, большая часть которых ранее не выставлялась.

Всего гости выставки "Сохраняя культуру. Музей Рерихов" увидят более 500 полотен, а также архивные документы семьи и собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Представят их в павильоне № 13 "Здравоохранение".

Он работает с 11:00 до 20:00 во вторник, пятницу, субботу и воскресенье и с 12:00 до 21:00 – в среду и четверг.

Ранее сообщалось, что более 50 мероприятий пройдет на ВДНХ с 1 по 4 августа в рамках празднования 80-летия выставки. За четыре дня на выставке выступят более 50 артистов на 20 различных площадках.

Главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.

Увидеть солистов Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко можно будет возле павильона №57. На площади Промышленности пройдет гастрономический фестиваль "Дружба народов".

Оригинальные игровые зоны для детей будут расположены в разных частях ВДНХ. Кроме того, ежедневно с 22:00 до 00:00 посетители смогут наблюдать световое и 3D-проекционное шоу. При этом вход на выставки будет бесплатным.

5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили спутник. Он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. Увидеть его работу онлайн можно будет с 1 августа.