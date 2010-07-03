Родившегося на "Городской ферме" теленка назвали в честь юбилея ВДНХ

Родившегося в семейном образовательном центре "Городская ферма" на ВДНХ теленка назвали Юбилеей в честь 80-летия Главной выставки страны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.
"Юбилея стала первым пополнением у коровы Аси с момента ее появления на "Городской ферме". Малышка родилась 16 июля, весит около 40 килограммов и имеет традиционный для своей породы бело-коричневый окрас", – рассказали в пресс-службе.
По словам сотрудников выставки, теленок находится в отдельной клетке и отлично себя чувствует. Он питается исключительно материнским молоком, позднее в его рационе начнут появляться сено и овощи.
Посмотреть на детеныша и его семью можно каждый день, кроме понедельника. Он размещен в семейном центре "Городская ферма".
В 2019 году ВДНХ исполнится 80 лет. В честь юбилея организуют фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше".
С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет большое количество мероприятий в рамках празднования 80-летия выставки. За четыре дня на выставке выступят более 50 артистов на 20 различных площадках.
5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили спутник. Он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. Увидеть его работу онлайн можно будет с 1 августа.
Главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.
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