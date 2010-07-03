Более 50 артистов выступят на ВДНХ в рамках 80-летия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 50 мероприятий пройдет на ВДНХ с 1 по 4 августа в рамках празднования 80-летия выставки. Как сообщили в пресс-службе АО "ВДНХ", за четыре дня на выставке выступят более 50 артистов на 20 различных площадках.

Юбилейная программа "поразит разнообразием форматов отдыха: от гастрономических путешествий до научных экспериментов, от электронной музыки до народных хоровых песен", указывают организаторы.

Отмечается, что главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.

Увидеть солистов Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко можно будет возле павильона №57. На площади Промышленности пройдет гастрономический фестиваль "Дружба народов".

Оригинальные игровые зоны для детей будут расположены в разных частях ВДНХ. Кроме того, ежедневно с 22:00 до 00:00 посетители смогут наблюдать световое и 3D-проекционное шоу. При этом вход на выставки будет бесплатным.

5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили спутник. Он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. Увидеть его работу онлайн можно будет с 1 августа.