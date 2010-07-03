В почтовое обращение выйдут посвященные ВДНХ марки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Посвященные Главной выставке страны марки войдут в обращение 31 июля. Об этом сообщает ИА "НСН" со ссылкой на пресс-службу АО "Марка".

На новых марках будут изображены павильон "Космос", фонтан "Дружба народов" и северный вход ВДНХ. Номинал одной марки составит 50 рублей, они выйдут тиражом в 40 тысяч листов.

Кроме того, дополнительно издадут конверт первого дня, штемпель специального гашения для Москвы и немаркированные карточки.

В 2019 году ВДНХ исполнится 80 лет. В честь юбилея организуют фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше".

С 1 по 4 августа на ВДНХ пройдет большое количество мероприятий в рамках празднования 80-летия выставки. За четыре дня на выставке выступят более 50 артистов на 20 различных площадках.

5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили спутник. Он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. Увидеть его работу онлайн можно будет с 1 августа.

Главным событием празднования станет концерт 1 августа. Он будет транслироваться на экранах вдоль Центральной аллеи. Также две концертные программы запланированы в Зеленом театре.

