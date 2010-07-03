Москвичи выбрали программу Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, с помощью которого москвичи выбрали праздничную программу Дня города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В голосовании приняли участие более 150 тысяч человек. Большинство из них уверено, что праздник не может обойтись без красочных фейерверков. За это проголосовали 40,82 % москвичей. За отдельные мероприятия для детей проголосовали почти 30%.

Мероприятия, посвященные благотворительным акциям, заинтересовали 14,16 % человек. Также в ходе голосования было предложено несколько своих вариантов. Так, горожане предложили устроить показ фильма "Я шагаю по Москве" в кинотеатрах на открытом воздухе и провести исторические квесты.

Помимо этого, участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за праздничную программу в округах столицы. По итогам голосования выяснилось, что большее предпочтение горожане отдают современной музыке, за этот вариант высказались 37,34% москвичей. Также горожане выбрали театрализованные представления, концерты классической музыки, поэтические программы, шахматные турниры, концерты народных коллективов и битбокс-баттлы.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Для москвичей и гостей столицы будут организованы различные мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и праздничный фейерверк.

В День города столичные районы украсят около 1,5 тысячи цветников фестиваля "Цветочный джем". Участникам конкурса бесплатно выдадут растения, инвентарь и все необходимые инструменты.

С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля "Цветочный джем" организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс.

В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.

Главным подарком к празднику стало открытие концертного зала в парке "Зарядье". Завершением праздника стал фейерверк, который запустили с 30 площадок. Порядок и безопасность в Москве обеспечивали 39 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.

