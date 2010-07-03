Около 1,5 тыс цветников украсят столицу в День города

В День города столичные районы будут украшать около 1,5 тысячи цветников фестиваля "Цветочный джем". В городе с 23 августа по 8 сентября запланирована развлекательная и познавательная программа, финальным аккордом которой станет масштабный любительский конкурс цветников, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"В День города, 8 сентября, создать собственный оригинальный цветник смогут все желающие москвичи. Событие охватит весь город – 1475 площадок", – говорится в сообщении.
Участникам нужно будет пройти регистрацию онлайн, она станет доступна в начале августа на сайте фестиваля. Также зарегистрироваться можно в день конкурса прямо на площадке, однако это можно будет сделать только при наличии свободных мест.
Участникам конкурса бесплатно выдадут растения, инвентарь и все необходимые инструменты.
"Лучшие цветники будут выбирать сами участники состязания, отдавая голоса за понравившиеся проекты в своей локации (за свою работу голосовать нельзя)" – уточнили в пресс-службе.
Победителей ждут призы – садовые аксессуары и цифровые планшеты. А все участники получат памятные подарки и сувениры.
Ранее сообщалось, что сады "Цветочного джема" украсили любимые места отдыха москвичей. Они появились на ВДНХ, в "Музеоне", на Тверском бульваре и на набережных.
Международный конкурс ландшафтного дизайна проводится третий год подряд. В прошлые годы срок жизни конкурсных садов насчитывал всего несколько недель. Они появлялись в августе, к началу фестиваля. На этот раз цвести сады будут все лето и весь сентябрь.
С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля "Цветочный джем" организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1500 садов.
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