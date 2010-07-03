Фото: Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Сады "Цветочного джема" украсили любимые места отдыха москвичей. Они появились на ВДНХ, в "Музеоне", на Тверском бульваре и на набережных.

Международный конкурс ландшафтного дизайна проводится третий год подряд. В прошлые годы срок жизни конкурсных садов насчитывал всего несколько недель. Они появлялись в августе, к началу фестиваля. На этот раз цвести сады будут все лето и весь сентябрь.

На Тверском бульваре вырос сад камней – Rock Garden – современное прочтение классического альпинария. Конструкции четких геометрических форм создают образ скал, между которыми расположены деревянные скамьи. Для сада выбраны неприхотливые растения, которые будут сохранять высокую декоративность все лето. Автор этого сада – Дэмиен Мишель (Франция – Великобритания).

Грузинский дизайнер Алекс Соломнишвили украсил уголок на Москворецкой набережной. Напротив "Зарядья" появился его сад "Отражение". Сад отражает панорамный контур городских зданий. В саду цветут пышные зеленые насаждения, есть скамьи, специальная детская зона с горкой и мини-скалодромом, места для тихого отдыха, общения и активного времяпрепровождения.

На Пресненской набережной можно полюбоваться ярким оазисом "360", который создали Ричард Марфиак и Майкл Марчинов (Словакия). Задачи этого сада – пробудить чувственное восприятие, показать новый способ взаимодействия между природой и людьми, ландшафтом и Москвой.



Сад "Универсальный ритм" вырос на ВДНХ. Его создали итальянские дизайнеры Адели Сирони и Давид Рампинелли. Они вдохновлялись ортогональной геометрией картин Пита Мондриана. Проект состоит из модульных конструкций простых геометрических форм разного размера и высоты.

У памятника Лермонтову – "Удивительный сад" – проект Мэгги Ву из Китая и Алехандро О’Нейла из Уругвая. В основе концепции проекта – традиционный садовый лабиринт, по которому можно попасть в центр сада и посмотреть на средиземноморские растения.

По проекту финского архитектора Кайри Меос, в "Музеоне" вырос сад "Топографические цветочные истории". Этот проект показывает, как изменчив бывает пейзаж. Установленные в саду скульптуры символизируют грань между живой природой и урбанизмом.

При входе в Парк Горького раскинулся сад Елены Горской "Звуки города". В основу проекта лег образ современной Москвы: огромные проспекты с потоком машин, небоскребы в сочетании с тихими улочками и старыми двориками, которые отсылают нас в другую эпоху.

С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля "Цветочный джем" организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс, в рамках которого в городе появятся еще порядка 1500 садов.

