В Москве открылся фестиваль "Цветочный джем-2019"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице стартовал фестиваль "Цветочный джем-2019". В церемонии открытия рядом с ЦУМом принял участие глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня у нас стартует очередной фестиваль "Цветочный джем". Он уже, наверное, полюбился многим москвичам и гостям столицы", – рассказал Немерюк.

Он обратил внимание на то, что рядом с ЦУМом расположился сад одного из ведущих дизайнеров мира. Всего же в фестивале принимает участие порядка 20 ландшафтных дизайнеров из 11 стран мира: России, Италии, Франции, Словакии, Китая, Уругвая, Финляндии, Латвии, Эстонии, Грузии и Казахстана.

На площадках по всей Москве открылось 42 выставочных сада – это проекты, выбранные на конкурсной основе. Они будут украшать общественные пространства города минимум до середины сентября.

Сады спроектированы так, чтобы в течение всего лета менять цвет, форму и объем за счет растений, зацветающих и распускающихся в разное время.

На Рождественке, дом 7, расположен сад "Гармония диагоналей", который придумала Хейди Ханнус из Финляндии. На Кузнецком мосту, дом 7 открылся сад You are the Landscape авторства Алессандро Тривелли из Италии.

На Новом Арбате "выросли" сразу пять конкурсных садов – "Жизнь", "Архитектура природы", "Шелковый путь", "Оригами" и "Городская пастораль".

Основные мероприятия фестиваля пройдут с 23 августа по 8 сентября. Садовые композиции появятся в различных районах города.

В прошлые годы конкурсные сады "Цветочного джема" появлялись только в августе и всего на несколько недель, на этот раз их разместят почти на все лето.

Накануне в столице открылись три новые площадки уличного арт-фестиваля "Москва – Париж – Москва". На Тверском и Чистопрудном бульварах работают сразу по три локации, на Страстном бульваре – две, также фестиваль проходит на Сретенском и Покровском бульварах.