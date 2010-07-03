Шесть садов появятся на территориях соцучреждений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на территориях соцучреждений появятся шесть садов в рамках открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем", сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"К 20 июня в Москве "вырастут" 42 сада, созданные по проектам финалистов одноименного конкурса. В этом году в конкурсе, помимо трех профессиональных номинаций (большие, средние и малые выставочные сады), появилась и новая – "Ландшафтный проект для социальных территорий", – говорится в сообщении.

Как отмечается, шесть садов будут площадью от 50 до 100 квадратных метров. Их высадят на территориях школ, интернатов, больниц и других соцучреждений.

Сад "Надежда" был высажен 10 июня на территории Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" на улице Академика Анохина.

13 июня сад под названием "Чудо-юдо Рыба-кит" появится на территории Центра содействия семейному воспитанию "Кунцевский".

Сад "Новая Земля" будет выглядеть, как остров с необычными растениями, и появится на территории Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского. Монтаж этого сада начнется 15 июня.

Проект "Исцеление природой" появится на территории Специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида №108 на Ленинском проспекте. Сад начнут устанавливать 12 июня.

Сад под названием "Зеленая аптека Суворова" появится на территории Первой Градской больницы.

15 июня на территории Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 начнут монтировать сад "Желток". Идея проекта – создать пространство, адаптированное для незрячих и слабовидящих детей и визуально привлекательное для зрителей.

Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" будут проходить с 23 августа по 8 сентября. Свои работы представят дизайнеры садов из России, Италии, Франции, Финляндии, а также из Китая, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии.

В финал отобрали 42 проекта. Они будут конкурировать за звание лучших в номинациях "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов".

В прошлом году три проекта фестиваля стали лауреатами престижной премии, учрежденной Ассоциацией ландшафтных архитекторов и Союзом архитекторов России. Тогда в номинации "Лучший реализованный выставочный сад" победил проект "Кармен" – сад авторства британского дизайнера Джеймса Бассона в сквере Майи Плисецкой.