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15 мая, 12:22

Москвичей пригласили в школу садовников фестиваля "Цветочный джем"

город образование фестивали

15 мая, 12:22

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" открыл свою школу садовников. Там уже обучаются более 100 будущих специалистов. Новый курс бесплатных занятий стартует 27 мая, сообщили в оргкомитете "Цветочного джема".

По словам организаторов, школа садовников открыта для всех, кто интересуется ландшафтным дизайном, в возрасте от 18 лет и старше. Студенты получат основные знания по ботанике, агротехнике и фитопатологии. Их научат сажать выставочные сады, бороться с вредителями и распространенными болезнями растений. Слушатели курса также узнают, как правильно ухаживать за растениями в городских условиях: пересаживать, обрезать кроны, рыхлить и удобрять почву, поливать цветники.

Преподаватели школы проведут 15 часов теоретических занятий, а затем наступит время практики на объектах "Цветочного джема". Будущие специалисты смогут поработать с участниками конкурса − лучшими российскими и зарубежными ландшафтными архитекторами, среди которых Дмитрий Бочков и Денис Баташев из России, Алессандро Тривелли и Сильвия Калатрони из Италии, Дэмиан Мишель из Франции, Мэгги Ву из Китая и Хейди Ханнус из Финляндии.

Кроме того, у студентов школы появится шанс принять участие в спецпроектах фестиваля. Их авторами станут самые выдающие ландшафтные дизайнеры, в том числе многократный победитель "Челси", британец Мэтью Чайлдс. После обязательной практики студенты школы получат сертификат.

Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" будут проходить с 23 августа по 8 сентября. Свои работы представят дизайнеры садов из России, Италии, Франции, Финляндии, а также из Китая, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии.

В финал отобрали 42 проекта. Они будут конкурировать за звание лучших в номинациях "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов".

В прошлом году три проекта фестиваля стали лауреатами престижной премии, учрежденной Ассоциацией ландшафтных архитекторов и Союзом архитекторов России. Тогда в номинации "Лучший реализованный выставочный сад" победил проект "Кармен" – сад авторства британского дизайнера Джеймса Бассона в сквере Майи Плисецкой.

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город образование фестивали

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