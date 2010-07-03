Москву украсят сады дизайнеров из девяти стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столицу украсят сады, созданные ландшафтными дизайнерами из девяти стран. Финалистов конкурса, которые примут участие в фестивале "Цветочный джем – 2019", объявили на Международной ландшафтной конференции в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Свои работы в рамках фестиваля представят дизайнеры садов из России, Италии, Франции, Финляндии, а также из Китая, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии. В финал отобрали 42 проекта. Они будут конкурировать за звание лучших в номинациях "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов".

Как отметили эксперты, в этом году число финалистов в "студенческой" номинации решили увеличить до десяти. По словам представителей жюри, в целом уровень проектов значительно возрос по сравнению с прошлыми конкурсами. "Было очень трудно выбрать из множества проектов. Все работы совершенно разные, но практически все – очень интересные и вдохновляющие!" – подчеркнул председатель экспертного совета Джеймс Бассон. Чтобы выбрать финалистов, жюри "Цветочного джема" пришлось продлить заседание до позднего вечера.

Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" будут проходить с 23 августа по 8 сентября. В прошлом году три проекта фестиваля стали лауреатами престижной премии, учрежденной Ассоциацией ландшафтных архитекторов и Союзом архитекторов России. Тогда в номинации "Лучший реализованный выставочный сад" победил проект "Кармен" – сад авторства британского дизайнера Джеймса Бассона в сквере Майи Плисецкой.