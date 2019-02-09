Столичные фестивали создают дружелюбную атмосферу – Собянин

Фото: "Московские сезоны"

Организованные в Москве фестивали создают дружелюбную атмосферу, отметил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По его мнению, это очень важно в мегаполисе. В декабре мэр отметил, что в 2018 году мероприятия цикла "Московские сезоны" посетили порядка 65 миллионов человек. Тогда в городе прошло 12 фестивалей. Осенью Москву отметили международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для уличных мероприятий.

В 2019 году в рамках "Московских сезонов" запланированы проведение следующие фестивали:

