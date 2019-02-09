Столичные фестивали создают дружелюбную атмосферу – Собянин

Организованные в Москве фестивали создают дружелюбную атмосферу, отметил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
По его мнению, это очень важно в мегаполисе. В декабре мэр отметил, что в 2018 году мероприятия цикла "Московские сезоны" посетили порядка 65 миллионов человек. Тогда в городе прошло 12 фестивалей. Осенью Москву отметили международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для уличных мероприятий.
В 2019 году в рамках "Московских сезонов" запланированы проведение следующие фестивали:
"Московская Масленица" (с 1 по 10 марта);
"Крымская весна" (с 16 по 18 марта);
"Пасхальный дар" (с 25 апреля по 5 мая);
"Московская весна a cappella" (с 1 по 12 мая);
"Рыбная неделя" (с 24 мая по 2 июня);
"Времена и эпохи" (с 7 по 16 июня);
День России (12 июня);
"Цветочный джем" (с 23 августа по 8 сентября);
День города (с 7 по 8 сентября);
"Золотая осень" (с 4 по 13 октября);
День народного единства (с 2 по 4 ноября);
"Путешествие в Рождество" (с 13 декабря 2019 по 12 января 2020 года).
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