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09 февраля, 22:46

Столичные фестивали создают дружелюбную атмосферу – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин город праздники

09 февраля, 22:46

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Фото: "Московские сезоны"

Организованные в Москве фестивали создают дружелюбную атмосферу, отметил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По его мнению, это очень важно в мегаполисе. В декабре мэр отметил, что в 2018 году мероприятия цикла "Московские сезоны" посетили порядка 65 миллионов человек. Тогда в городе прошло 12 фестивалей. Осенью Москву отметили международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для уличных мероприятий.

В 2019 году в рамках "Московских сезонов" запланированы проведение следующие фестивали:

  • "Московская Масленица" (с 1 по 10 марта);
  • "Крымская весна" (с 16 по 18 марта);
  • "Пасхальный дар" (с 25 апреля по 5 мая);
  • "Московская весна a cappella" (с 1 по 12 мая);
  • "Рыбная неделя" (с 24 мая по 2 июня);
  • "Времена и эпохи" (с 7 по 16 июня);
  • День России (12 июня);
  • "Цветочный джем" (с 23 августа по 8 сентября);
  • День города (с 7 по 8 сентября);
  • "Золотая осень" (с 4 по 13 октября);
  • День народного единства (с 2 по 4 ноября);
  • "Путешествие в Рождество" (с 13 декабря 2019 по 12 января 2020 года).
мэр Москвы Сергей Собянин город праздники

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