"Московские сезоны" в этом году посетили 65 миллионов человек

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Около 65 миллионов человек в Москве посетили площадки городских фестивалей из цикла "Московские сезоны" в 2018 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"В этом году у нас было уже 12 фестивалей из цикла "Московские сезоны", которые посетили около 65 миллионов человек. Осенью Москву отметили престижной международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий", – пишет мэр Москвы.
Фестивали в рамках "Московских сезонов" впервые стали проводиться зимой 2012 года. В прошлом году на улицах столицы было проведено более 60 городских мероприятий.
Ранее стало известно, что в Москве состоится зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Он стартует 14 декабря и будет продолжаться целый месяц, до 13 января 2019 года. Под фестиваль отводится 78 площадок. Мероприятия будут проходить по всей Москве – в центре, в округах, в парках. Будут организованы ледовые балеты, спектакли, концерты, арт-объекты, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии.
"Путешествие в Рождество" подарит более 4000 часов иммерсивных шоу в праздники
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