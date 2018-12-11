Две трети площадок "Путешествия в Рождество" откроются не в центре

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль "Путешествие в Рождество". Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Москва погружается в новогоднее волшебство, и я приглашаю всех на любимый зимний фестиваль. В этот раз "Путешествие в Рождество" будет длиться целый месяц – с 14 декабря по 13 января. Две трети площадок откроются не в центре", – написал мэр.

В рамках фестиваля в Москве пройдут конкурсы, спортивные события и тематические ярмарки. Город украсят яркие инсталляции и арт-объекты.

Сергей Собянин отметил также, что с начала года площадки городских фестивалей из цикла "Московские сезоны" посетили около 65 миллионов жителей и гостей столицы.

"В этом году у нас было уже 12 фестивалей из цикла "Московские сезоны", которые посетили около 65 млн человек. Осенью Москву отметили престижной международной премией World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения уличных мероприятий", – написал мэр.

Кроме того, в 2018 году Москву признали самым привлекательным городом для туристов в России. Столица также возглавила рейтинг отечественных городов для отдыха иностранцев в новогоднюю ночь с 2018 на 2019 год.

Прообразом фестиваля "Путешествие в Рождество" стала Страсбургская ярмарка, организованная на Манежной площади в декабре 2012 года. Она собрала свыше 600 тысяч гостей. Все последующие фестивали становились разнообразней и зрелищней. В прошлом году участниками "Путешествия в Рождество" стали 14,5 миллиона человек.

В преддверии Нового года Москва погружается в атмосферу праздничного волшебства. Помимо фестивальных площадок, город украшает иллюминация. Для оформления самой ярмарки в этом году дизайнеры будут использовать свыше 100 тысяч игрушек и декоративных элементов, 3,5 километра электрических гирлянд.

Одну из главных площадок фестиваля на Манежной площади украсит 20-метровая пушистая лесная ель, на которую повесят четыре тысячи новогодних игрушек. Всего же на площадках установят четыре тысячи елей и обустроят пять праздничных катков. Организаторы запланировали проведение более восьми тысяч мастер-классов.

Свои спектакли покажут более 50 коллективов – лауреатов фестиваля "Золотая маска". Помимо этого, состоится более 30 литературных балов. Гостям предложат свыше 100 спортивных игр и забав.

На время празднования Нового года Тверская улица станет пешеходной. Ее перекроют для движения автотранспорта. На пространстве от Пушкинской площади до Охотного ряда откроют сразу несколько площадок фестиваля. Там воссоздадут атмосферу новогоднего праздника от советской эпохи до современности.

На Тверской выступят артисты, музыканты и танцоры. Всего на улице пройдет более 120 представлений, 500 анимационных программ, 200 спектаклей "Золотой маски", 50 новогодних мастер-классов.

Для участников квеста "Сказочное путешествие" приготовлено более 80 тысяч призов. Речь идет о сувенирах с символикой фестиваля, билетах в кино, сладких сюрпризах и аксессуарах от российских дизайнеров.

На переходе от Манежной площади к Площади Революции откроется Большая ледяная горка. Ее длина составит 100 метров, ширина – шесть метров, высота – восемь метров. "Ватрушки-тюбинги" желающим выдадут бесплатно.

Впервые на площадках фестиваля пройдет 72 уникальных ледовых шоу от известных российских фигуристов. В частности, 46 постановок – в Ледовом театре в Новопушкинском сквере, где в главных ролях выступят Петр Чернышев, Татьяна Навка, а также молодые призеры и победители мировых соревнований по фигурному катанию.

Еще одним новшеством фестиваля станет площадка для керлинга, которая появится на Новом Арбате. Освоить этот вид спорта москвичам и туристам помогут десятки специалистов.

Из 78 городских площадок в центре будут размещены лишь 19. В других округах разместиться 29 площадок и еще 30 площадок будут работать в городских парках.

По сравнению с прошлым годом добавились 5 новых площадок – улица Городецкая (ВАО), бульвар Дмитрия Донского (ЮЗАО), Митинская улица (СЗАО), Ореховый бульвар (ЮАО), площадь Славы (ЮВАО).

Площадки будут открыты ежедневно: в будни – с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Подробная информация о мероприятиях, анонсы предстоящих событий и расписание мастер-классов фестиваля "Путешествие в Рождество" доступны на официальном портале мэра и правительства Москвы.

