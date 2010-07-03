"Фитостены" из тысяч живых растений появились на Новом Арбате

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны"

"Зеленые фитостены" появились в центре столицы в дни фестиваля "Московская весна A Cappella". Одиннадцать стен все лето будут украшать Новый Арбат и очищать воздух вдоль магистрали. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

Это первый подобный проект уличного вертикального озеленения в столице. Фитостены эффективно фильтруют загрязненный воздух в условиях плотной застройки, помогают восстановить биоразнообразие, привлекая насекомых.

Для создания использовали свыше 2,5 тысячи живых растений 12 видов. В основном это плющи и сциндапсусы, а также спатифиллум, аглаонема, драцены, хлорофитумы.

Над объектом работали специалисты Открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Посадку растений осуществляли выпускники Школы садовников "Цветочного джема" под руководством кураторов конкурса.

Уточняется, что сейчас растения, использованные при создании фитостен, переживают адаптационный период. К концу мая они окончательно укоренятся на новом месте, начнут разрастаться и к лету достигнут наилучшей формы.

До 12 мая включительно на Новом Арбате работают четыре площадки "Московской весны A Cappella". Здесь можно бесплатно послушать концерты лучших исполнителей со всей России и со всего мира – участников международного конкурса акапельного пения.

С 11:00 до 19:00 каждый день в "павильонах-библиотеках" проходят мастер-классы. В шале возле дома 13 организованы занятия по созданию миниатюрных музыкальных инструментов: тамбурина, свирели, бубна. А в павильоне у дома 19 всех желающих учат мастерить предметы декора и аксессуары, оформленные в музыкальной тематике.