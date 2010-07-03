Более 50 коллективов выступят на фестивале "Московская весна A Cappella"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 50 хоров и больших вокальных коллективов выступят на фестивале "Московская весна A Cappella".

Так, в фестивале примет участие пермский хор "Млада". Коллектив исполняет как клиссческую музыку, так и авторские обработки инструментальной музыки и джазовые мелодии. Послушать хор можно 3 мая в 15:00 на Тверской площади и в 17:00 на Площади Революции, а также 4 мая в 12:00 на Тверской площади в 14:00 на Триумфальной площади, в 16:00 в парке "Зарядье".

Послушать оригинальные произведения в хоровой отработке, а также народные песни Израиля и других стран, спиричуэлс можно будет 4 мая в 12.00 на Триумфальной площади, в 13.30 в Новопушкинском сквере в 13.00 на площади Революции. Или 5 мая – в 13.00 в Парке Горького в 14.00 на Тверской площади в 16.00 на Баррикадной, 19. Там выступит женский ансамбль "Наама" под управлением Пнины Инбар.

Необычный хор ГБОУ ВО РК Крымского инженерно-педагогического университета, в репертуаре которого обработки песен народов Крыма, а также аранжировки классических и современных произведений можно услышать 5 мая в 12:00 (площадка на Баррикадной, 19) в 13:00 на Триумфальной площади в 14:00 на площади Революции. А также в 15:30 в Новопушкинском сквере, в 16:00 в парке "Музеон", в 17:00 – в Парке Горького и 6 мая в 13:00 в Зарядье, в 15:00 на Баррикадной, 19, в 16:00 на Триумфальной площади.

Ансамбль Мужская военная капелла исполняет оригинальные аранжировкам и трактовки всем известных мелодий. Капелла будет петь 2 мая в 13.00 на ВДНХ, в 17.00 на Новопесчаной улице, в 21.00 на площади Революции. А также 6 мая в 13:00 на Тверской площади в 14:00 на площадь Революции в 15:00 на Триумфальной площади.

Хор Московского колледжа импровизационной музыки исполняет произведения разных жанров: спиричуэлс, джаз, современную рок- и поп-музыку. В дни фестиваля хор можно послушать 5 мая в 14:00 на Триумфальной площади, в 15:00 на Тверской площади, в 16:00 на площади Революции, а 6 мая в 14:00 на Баррикадной, 19, в 16:30 в Новопушкинском сквере, в 18:00 на Триумфальной площади.

Ознакомиться с полным списком коллективов можно на сайте "Московские сезоны".

Фестиваль представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 человек из разных стран. Почти две недели они будут выступать на столичных площадках (их больше 100, главные – в центре ). "Московская весна A Cappella" проходит с 1 по 12 мая бесплатно.