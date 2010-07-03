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16:55

В столице начали устанавливать композиции фестиваля "Цветочный джем"

город благоустройство

16:55

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начались работы по установке садов – работ участников Международного конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

Сады должны появиться на улицах столицы уже к июню. Композиции будут украшать город не несколько недель, как в прошлые годы, а несколько месяцев — с июня по сентябрь, сообщают в оргкомитете конкурса.

Один из лучших ландшафтных дизайнеров Великобритании Мэтью Чайлдс работал с участниками конкурса в качестве ментора.

"Появления нескольких садов я жду с особенным нетерпением. В качестве ментора я работал с авторами трех садов. Эти проекты – "Универсальный ритм" Адель Сирони из Италии, сад под названием "Вне рамок" молодых российских авторов Софьи Ромашковой и Маи Линь Чинь, выступающих в студенческой номинации, и проект российских ландшафтных дизайнеров Анастасии Головиной и Виталия Пантелеева: их сад называется "Свита играет", и это потрясающе интересный проект с очень глубоким культурным подтекстом", – рассказал Мэтью Чайлдс.

В основе концепции сада "Свита играет" (Анастасия Головина, Виталий Пантелеев, Россия) – сюжет романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Итальянский проект "Универсальный ритм" вдохновлен ортогональной геометрией картины художника Пита Мондриана.

Также Мэтью Чайлдс отметил круглый сад The Circle – замкнутое пространство, изолированный от городской среды "остров" внутри города, где посетитель может попасть в мир природы и исследовать его. Сад появится около станции метро "Краснопресненская".

Конкурс "Цветочный джем" пройдет в столице в третий раз. На городских площадках появятся сады постоянного цветения. Тема конкурсного задания для профессионалов – "Летние сады Москвы". Председателем экспертного совета станет Джеймс Бассон – один из самых известных ландшафтных архитекторов в мире.

Конкурс проходит в четырех профессиональных номинациях: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад" и "Ландшафтный проект для учреждений образования и здравоохранения".

Конкурс "Цветочный джем"

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город благоустройство

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