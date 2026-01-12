Форма поиска по сайту

12 января, 18:12

Происшествия

Псковская чиновница уволена после инцидента с брошенными на трассе собаками

Фото: телеграм-канал "Михаил Ведерников"

Замначальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко уволена с занимаемой должности после вскрытия общественниками фактов содержания собак в жестоких условиях. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в телеграм-канале.

Ранее члены волонтерской организации "Зоозащита" опубликовали в Сети сообщение с просьбой помочь в поиске нескольких десятков собак, живших у сотрудницы областного правительства. Как рассказали активисты, животные содержались в жестоких условиях, а позже были выброшены на мороз на участке трассы между Псковом и Гдовом.

В настоящее время некоторых собак удалось найти, у них выявили обморожение и истощение.

"История с таксами и спаниелями, выброшенными в мороз на трассе горе-заводчицей, взбудоражила многих. Неравнодушные волонтеры организовали целую поисковую операцию и помогли спасти собак от неминуемой гибели. Светлана Удовенко в правительстве (региона. – Прим. ред.) больше не работает", – указал губернатор, уточнив, что действиям Удовенко будет дана правовая оценка.

В региональном управлении МВД России добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Собранные правоохранителями материалы передадут в министерство по ветеринарии Псковской области, после чего будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее владелицу приюта для животных "Забытые сердца" в Аксайском районе Ростовской области заподозрили в халатности. По данным СМИ, в здании нашли замученных и мертвых животных. Предварительно, женщина недобросовестно относилась к уходу за ними, в результате чего некоторые из питомцев скончались.

"Московский патруль": задержан мужчина за убийство собаки в Подмосковье

