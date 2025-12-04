Адвокат Батурина: за смерть шпица ветеринарам может грозить лишение свободы

Фото: Москва 24

После смерти шпица в московской ветклинике полиция может провести проверку по статьям о жестоком обращении с животными и мошенничестве. Последняя связана с тем, что специалисты могли не оказать услугу, хотя взяли плату за нее, пояснила в беседе с Москвой 24 адвокат Екатерина Батурина.

Инцидент произошел в ветклинике "ГудВет" на Фрязевской улице 3 декабря. Женщина обратилась в ветеринарам, поскольку у ее 8-летнего шпица начались проблемы с дыханием. Хозяйке выставили счет на 75 тысяч рублей, но у нее было только 5 тысяч, которые она внесла в качестве предоплаты за ночной стационар.

Через 2,5 часа ей сообщили о смерти собаки без каких-либо объяснений и выдали тело в картонной коробке, потребовав доплатить еще 6 тысяч рублей. На записях с камер видеонаблюдения видно, как сотрудники обсуждали план действий, если бы им заплатили сразу всю сумму – катетер, рентген и успокоительное.

По словам Батуриной, если будет доказано жестокое обращение с животным, то отвечать за это будут врачи. Соответствующая статья УК России предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов. Также нарушителям могут быть назначены исправительные работы до 1 года или ограничение свободы до 1 года, либо арест до полугода, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

По статье о мошенничестве директору ветклиники могут назначит штраф до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 1 года, либо обязательные работы до 360 часов. Также статья предусматривает такие санкции, как исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 2 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 4 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

"В российском законодательстве животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения небольших компенсаций. Но в обществе назрел запрос на изменение подобного подхода. Для многих животные – это члены семьи. Отнесение их к имуществу не позволяет защитить права в суде, поскольку виновная сторона в подобной ситуации не рассчитывает даже на наказание "рублем", – пояснила адвокат.

Она считает, что в данном деле видеозапись с сотрудниками клиники может послужить доказательством вины. Если хозяева пройдут все инстанции и смогут дойти до Верховного и Конституционного судов, то подход к защите животных может измениться.

"Важно изучить ситуацию, в том числе документально, чтобы проверить основания для возбуждения уголовного дела", – подчеркнула правозащитница.

Ранее суд Москвы приговорил 45-летнего москвича Саркиса Овсояна к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты за убийство пса. Преступление произошло 24 января 2024 года на территории ландшафтного заказника "Теплый Стан". Мужчина ударил собаку ножом, после чего та скончалась. Свою вину Овсоян не признал.