04 декабря, 16:17

Происшествия
Адвокат Батурина: за смерть шпица ветеринарам может грозить лишение свободы

Адвокат рассказала о возможном наказании для столичной ветклиники, где умер шпиц

Фото: Москва 24

После смерти шпица в московской ветклинике полиция может провести проверку по статьям о жестоком обращении с животными и мошенничестве. Последняя связана с тем, что специалисты могли не оказать услугу, хотя взяли плату за нее, пояснила в беседе с Москвой 24 адвокат Екатерина Батурина.

Инцидент произошел в ветклинике "ГудВет" на Фрязевской улице 3 декабря. Женщина обратилась в ветеринарам, поскольку у ее 8-летнего шпица начались проблемы с дыханием. Хозяйке выставили счет на 75 тысяч рублей, но у нее было только 5 тысяч, которые она внесла в качестве предоплаты за ночной стационар.

Через 2,5 часа ей сообщили о смерти собаки без каких-либо объяснений и выдали тело в картонной коробке, потребовав доплатить еще 6 тысяч рублей. На записях с камер видеонаблюдения видно, как сотрудники обсуждали план действий, если бы им заплатили сразу всю сумму – катетер, рентген и успокоительное.

По словам Батуриной, если будет доказано жестокое обращение с животным, то отвечать за это будут врачи. Соответствующая статья УК России предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов. Также нарушителям могут быть назначены исправительные работы до 1 года или ограничение свободы до 1 года, либо арест до полугода, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

По статье о мошенничестве директору ветклиники могут назначит штраф до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 1 года, либо обязательные работы до 360 часов. Также статья предусматривает такие санкции, как исправительные работы до 1 года, ограничение свободы до 2 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 4 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

"В российском законодательстве животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения небольших компенсаций. Но в обществе назрел запрос на изменение подобного подхода. Для многих животные – это члены семьи. Отнесение их к имуществу не позволяет защитить права в суде, поскольку виновная сторона в подобной ситуации не рассчитывает даже на наказание "рублем", – пояснила адвокат.

Она считает, что в данном деле видеозапись с сотрудниками клиники может послужить доказательством вины. Если хозяева пройдут все инстанции и смогут дойти до Верховного и Конституционного судов, то подход к защите животных может измениться.

"Важно изучить ситуацию, в том числе документально, чтобы проверить основания для возбуждения уголовного дела", – подчеркнула правозащитница.

Ранее суд Москвы приговорил 45-летнего москвича Саркиса Овсояна к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты за убийство пса. Преступление произошло 24 января 2024 года на территории ландшафтного заказника "Теплый Стан". Мужчина ударил собаку ножом, после чего та скончалась. Свою вину Овсоян не признал.

Ветеринары частной столичной клиники попали в скандал из-за гибели собаки

животныепроисшествиягородэксклюзив

