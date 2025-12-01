Москвич приговорен к 10 месяцам исправительных работ за убийство собаки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд приговорил 45-летнего москвича Саркиса Овсояна к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд установил, что 24 января 2024 года Овсоян ударил ножом в спину собаку породы "немецкий дог", которая принадлежала неназванной жительнице Москвы. ЧП произошло на территории ландшафтного заказника "Теплый Стан".

Мужчина свою вину не признал. Кроме исправительных работ, ему нужно будет также выплатить 400 тысяч рублей в рамках гражданского иска.

Ранее 37-летний мужчина выбросил трех чихуахуа своей сожительницы из окна восьмого этажа в ТиНАО. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили тела двух собак. Третья собака упала на траву, поэтому осталась жива. Мужчина был задержан, а полиция начала свою проверку.

