Мужчина выбросил трех собак с восьмого этажа в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

37-летний мужчина выбросил трех чихуахуа своей сожительницы из окна восьмого этажа в ТиНАО, он задержан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть полиции поступил звонок от 58-летней женщины, которая рассказала о произошедшем. Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили тела двух собак. Третья собака упала на траву, поэтому осталась жива. Хозяйка забрала ее домой.

Уточняется, что задержанный был судим ранее. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал в случаях встречи с живодерами обращаться в полицию.

Депутат отметил, что если человек стал свидетелем жестокого обращения с животным, то сначала нужно зафиксировать правонарушение – снять на телефон, посмотреть записи с камер видеонаблюдения, найти других очевидцев. Дальше следует написать заявление в полицию. На копии должен быть поставлен номер, под которым обращение будет зарегистрировано, объяснил он.