Магаданская облдума запретила умерщвлять здоровых бездомных собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Магаданской области неагрессивных и здоровых собак решили отпускать на волю. Поправки в закон об обращении с бездомными животными уже одобрили на заседании областной думы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Теперь положения, допускающие возможность произвольного умерщвления животных в пунктах временного содержания, исключены. Здоровых бездомных собак станут отправлять в приюты, стерилизировать и вакцинировать.

Ранее Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Слушание проходило по запросу Верховного Суда Бурятии по административному иску группы граждан, представляющих интересы зоозащитной общественности, и благотворительного фонда помощи животным о признании недействующими отдельных положений регионального закона.

В феврале в Туве разрешили усыплять опасных бездомных животных. Решение было принято из-за большого количества в регионе агрессивных собак, у которых нет владельцев.