Юрист заявила, что эвтаназия бездомных животных не способствует решению проблемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для решения вопроса с бездомными животными необходимо дополнительно работать с людьми, а не принимать законы об эвтаназии. Об этом юрист Светлана Зиберт сообщила в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее в Забайкальском крае в первом чтении одобрили инициативу о гуманной эвтаназии бродячих животных. По мнению Зиберт, такие меры не способствуют решению проблемы, а только подогревают конфликт между зоозащитниками и сторонниками эвтаназии.

Кроме того, юрист считает, что такой способ нельзя считать гуманным, поскольку в реальности процедура эвтаназии бывает жестокой.

"Регионы, которые принимают такие законы, на самом деле занимаются узакониванием той практики, которая у них всегда была, – убийство животных", – резюмировала она.

Ранее власти Республики Алтай приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Речь идет о тех, кто проявляет немотивированную агрессию или нападает на людей. Мера призвана обеспечить безопасность населения региона, где с 2020 года от укусов собак пострадали более двух тысяч человек.

В частности, в 2020 году собаки атаковали людей 509 раз, в 2021-м – 508, в 2022-м – 540, а за девять месяцев 2023 года зарегистрировали 447 нападений на людей.



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