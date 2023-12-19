В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Республики Алтай приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных, сообщает РБК.

По новому закону органы местного самоуправления смогут усыплять бесхозных животных, проявлявших немотивированную агрессию или нападавших на людей. Мера призвана обеспечить безопасность населения региона, где с 2020 года от укусов собак пострадали более двух тысяч человек.

В частности, в 2020 году собаки атаковали людей 509 раз, в 2021-м – 508, в 2022-м – 540, а за девять месяцев 2023 года зарегистрировали 447 нападений на людей. Большинство агрессивных животных после отлова и проведения специальных мероприятий выпустили на волю.

В пояснительной записке к документу говорится, что такой метод недостаточно эффективен, так как после карантина и стерилизации животные начинают воспринимать человека как источник опасности и чаще сбиваются в стаи.

В июле Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, позволяющий регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов написал запрос на имя генпрокурора с просьбой проверить решение об усыплении бездомных собак в Бурятии. По его мнению, решение, принятое депутатами Народного Хурала, противоречит федеральному закону. Обращение, считает политик, будет рассмотрено в течение нескольких недель.

Бурматов отметил, что за жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Он подчеркнул, что если будет открыто "сафари" на животных, то это приведет только к "рекам крови" и "бессмысленному расходу бюджетных денег".

ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных