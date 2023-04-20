Глава Оренбургской области предложил усыплять бездомных собак

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в РФ следует начать усыплять собак и других животных, которые проявляют агрессию. Об этом сообщает РИА Новости.

Подобное решение он озвучил на фоне гибели мальчика, которого загрызла стая бродячих собак.

"Сейчас закон запрещает усыплять бродячих собак. Губернатор предлагает дать право (принимать решение об усыплении собак. – Прим. ред.) региональным властям", – говорится в сообщении.

Уточняется, что подобное предложение также было высказано, исходя из мнения местного населения. Владельцев животных также хотят обязать регистрировать своих питомцев.

Трагедия случилась 16 апреля в Промышленном районе города Оренбурга. Стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял в районе своего дома. От полученных травм ребенок скончался на месте. Он был один, поэтому свидетелей происшествия нет.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств инцидента.

Впоследствии стало известно, что сотрудники специализированной организации по отлову безнадзорных животных забрали четырех собак с улицы Кольцевой, где стая загрызла ребенка. В администрации города рассказали, что три обнаруженные собаки были с бирками.

Мэр Оренбурга, в свою очередь, заявил, что отлов, установка бирок и выпуск животных не решает проблему. По его мнению, собака не меняет свой характер, а лишь продолжает бороться за пропитание.

Уже 18 апреля поступила информация, что правоохранители задержали главу управления ЖКХ по Оренбургу. Его обвиняют в халатности после смерти ребенка.