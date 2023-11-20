В ГД выступили против усыпления бездомных собак

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов написал запрос на имя генпрокурора с просьбой проверить решение об усыплении бездомных собак в Бурятии. Об этом он сообщил в эфире радио КП.

По его мнению, решение, принятое депутатами Народного Хурала, противоречит федеральному закону. Обращение, считает политик, будет рассмотрено в течение нескольких недель.

Бурматов отметил, что за жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Он подчеркнул, что если будет открыто "сафари" на животных, то это приведет только к "рекам крови" и "бессмысленному расходу бюджетных денег".

"Вдумайтесь, они будут платить бюджетные деньги за совершение уголовного преступления", – заключил первый зампред.

В июле Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, позволяющий регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными.

Законопроект внесли в Госдуму в апреле прошлого года. 16 мая документ был принят в первом чтении. 12 июля нижняя палата парламента приняла законопроект во втором и третьем чтениях.

ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных