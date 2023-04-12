Регионам хотят дать право самим устанавливать порядок обращения с бесхозными животными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуме предложили наделить власти регионов возможностью самостоятельного определения обращения с бесхозными животными. Соответствующий законопроект появился в думской электронной базе.

С такой инициативой выступили председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, а также представители фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Георгий Арапов.

Уточняется, что в настоящее время правила обращения с животными, у которых нет хозяина, устанавливает уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ, опираясь на рекомендации правительства России.

"Предлагается наделить высшие должностные лица субъектов РФ и органы законодательной власти субъектов РФ правом по определению порядка обращения с животными без владельцев с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона", – говорится в тексте проекта.

Парламентарии считают, что порядок обращения с такими животными должен быть определен законом субъекта, а принимать какое-либо решение по данному вопросу, если возникнет необходимость, будет высшее должностное лицо региона.

Авторы инициативы подчеркнули, что мнение местных жителей тоже должно учитываться. Они объяснили, что все предлагаемые нормы являются правом, а не обязанностью.

Ранее стало известно, что фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, который запретит выпускать бездомных собак из приютов на улицу. Авторы инициативы считают, что в первую очередь необходимо защитить людей от контакта с бездомными собаками. Они предлагают держать собак в приютах до тех пор, пока те не скончаются или пока их не заберут новые хозяева.

Зампред ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что выпущенные из приютов собаки, несмотря на то что они чипированы и стерилизованы, иногда сбиваются в стаи, которые потом нападают на людей.



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