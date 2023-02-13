В Госдуму внесут закон о запрете выпускать бездомных собак из приютов

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Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, который запретит выпускать бездомных собак из приютов на улицу. Об этом сообщает газета "Известия".

"Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев", – указано в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы считают, что в первую очередь необходимо защитить людей от контакта с бездомными собаками. Они предлагают держать собак в приютах до тех пор, пока те не скончаются или пока их не заберут новые хозяева.

Зампред ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что выпущенные из приютов собаки, несмотря на то, что они чипированы и стерилизованы, иногда сбиваются в стаи, которые потом нападают на людей. Он также призвал увеличить государственное финансирование приютов.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал россиянам, как защититься от агрессивной собаки. Лучшим вариантом, как заявил кинолог, будет оставаться на месте и ждать, пока собака успокоится.



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