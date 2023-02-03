Собака напала на трех детей в Пушкине

Собака напала на трех детей в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, собака породы английский бульдог набросилась на детей на улице Просвещения вечером 2 февраля. В региональном управлении МВД РФ сообщили, что в медицинское учреждение доставили девочку 2018 года рождения. Правоохранители предварительно установили, что хозяин выгуливал собаку, однако не удержал поводок, из-за чего та вырвалась и покусала несовершеннолетних.

При этом, по данным следствия, собака напала на двух детей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 118 Уголовного кодекса РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Прокуратура также проведет проверку после случившегося.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка получила тяжелые травмы после нападения собаки в Петропавловске-Камчатском. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 17 января во дворе частного жилого дома.

Две сестры играли на детской площадке, рядом с которой находился снежный вал. Девочки взобрались на него и беспрепятственно попали во двор частного домовладения, где на них и напала собака.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!