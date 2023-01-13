19:31Происшествия
Прокуратура начала проверку после нападения собак на 9-летнего ребенка в Дмитрове
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Прокуратура проводит проверку после нападения собак на 9-летнего ребенка в Дмитрове. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
В ведомстве сообщили, что нападение бродячих собак на мальчика произошло 11 января этого года. Инцидент случился в микрорайоне Дуброво Дмитровского городского округа.
"В результате происшествия у ребенка диагностированы укушенные раны правой голени и левого бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в прокуратуре.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента для дальнейшего обращения в суд с целью получить компенсацию причиненного морального вреда.
Ранее сообщалось, что правоохранители организовали проверку по факту нападения собаки на двух несовершеннолетних в пермском Соликамске. В ведомстве сообщили, что происшествие случилось вечером 8 января. Собака напала на двух детей в жилом секторе.
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