СК проводит проверку по факту нападения собаки на хозяйку и ее дочь на западе Москвы

Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

Следственный комитет организовал проверку по факту нападения собаки породы кане-корсо на хозяйку и ее 15-летнюю дочь на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"27 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Лобачевского в Москве, собака породы кане-корсо в ходе возникшей агрессии бросилась на 44-летнюю хозяйку и ее 15-летнюю дочь и покусала. Женщина и подросток госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что животное было нейтрализовано полицейскими, поскольку его поведение представляло реальную угрозу для здоровья и жизни окружающих. Пострадавшие пояснили, что приобрели собаку около четырех-пяти дней назад.

"По данному факту Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", – пояснили в СК.

Там добавили, что правоохранители устанавливают заводчиков и продавцов собаки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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