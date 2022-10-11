Соседка рассказала о владельце собак, которые загрызли ребенка в Сочи

Фото: kuban.sledcom.ru

Собаки, которые загрызли четырехлетнюю девочку в Сочи, принадлежали хозяину дома. Об этом SOCHI1.RU рассказала соседка семьи.

Она охарактеризовала родителей погибшей девочки благополучными. По словам женщины, владелец собак не проживает на постоянной основе в Совет-Квадже, где случилось происшествие, а приезжает туда на отдых вместе с собаками.

Знакомая семьи добавила, что комнаты мужчина не сдавал, но пускал туда родственников. Собаки же обычно находились в вольере или в запертых комнатах.

"Они вообще не лаяли никогда, тихие такие. Но когда кто-то приходил, их обязательно закрывали. Мне даже жутко было, вдруг они вырвутся, хотя ничего такого не было никогда", – сказала женщина.

По ее словам, хозяин на улице особо не гулял с собаками, так как те постоянно находились на частной территории. Вместе с тем она добавила, что меры предосторожности мужчина всегда предпринимал.

"Это страшное стечение обстоятельств, мне кажется", – предположила знакомая.

Соседка опровергла информацию, что собак специально натаскивали на людей, так как они участвовали в боях. Женщина подчеркнула, что подозреваемый любил эту породу и серьезно занимался дрессировкой.

По данным регионального следственного управления Следственного комитета, девочка с матерью и отчимом приехали на отдых в Лазаревский район из Краснодара 29 сентября. Семья поселилась в доме у отца сожителя женщины в поселке Совет-Квадже. На отдых приехал и хозяин жилища вместе с матерью и тремя питбультерьерами.

"Днем 10 октября 2022 года мать девочки с сожителем выехали в магазин, оставив ребенка на втором этаже дома, не сообщив об этом бабушке сожителя. В указанное время пожилая женщина запустила собак в дом без намордников и ошейников", – говорится в сообщении.

В результате двухгодовалые собаки напали на ребенка и причинили ей множественные повреждения. Прибывшие врачи констатировали смерть девочки. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров.



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