Отец рассказал о состоянии 13-летней дочери, которую покусала овчарка в Подмосковье

15:03
Фото: телеграм-канал "Readovka"
Отец 13-летней девочки, на которую напала немецкая овчарка в подмосковном поселке Дрожжино, рассказал о состоянии ребенка после перенесенных травм. Об этом он сообщил Москве 24.
Ранее стало известно, что 17 сентября правоохранительные органы получили сообщение о нападении собаки на девочку 2009 года рождения. Животное успело нанести ребенку множественные травмы, пока его не оттащили.
Мужчина по имени Дмитрий заявил, что его дочь пока не в состоянии подробно рассказывать о произошедшем, поэтому главным свидетельством происшествия остается видеозапись.
"В семь часов утра только закончилась операция. Там разорвано ухо, там за ухом порвано, в районе челюсти прокусано", – заявил отец девочки.
Дмитрий подтвердил, что на место происшествия выехала полиция. Правоохранители будут опрашивать возможных свидетелей и приступят к поискам хозяина овчарки.
"Ситуация в том, что взрослый человек просто бросил и ушел. А если бы, не дай Бог, артерию прокусила собака? Честно, у меня в голове не укладывается", – заявил отец пострадавшего ребенка.
Мужчина добавил, что лично не видел произошедшее, но возмущен тем, как хозяин собаки не вмешался и не пришел на помощь девочке. Дмитрий уточнил, что в момент инцидента его дочь выгуливала семейного питомца.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уже сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту нападения животного на ребенка. Оно будет рассматриваться по статье 118 Уголовного кодекса РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").
Главное Следственное управление СК России по Подмосковью будет ходатайствовать о передаче уголовного дела из органов полиции в следственный отдел по городу Видное СУ СК России по Московской области.
Произошедшее – не единственный резонансный случай нападения собаки на детей в нынешнем году. В апреле 12-летняя девочка стала жертвой укусов овчарки в Сочи. Сообщалось, что ребенок приехал в город с родителями ради участия в шахматном турнире.
В том же месяце стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку в Камчатском крае. Ребенку потребовалась госпитализация. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о халатности.
Член Совета Федерации Александр Башкин в связи с участившимися трагедиями из-за атак животных призвал ввести в Кодекс об административных правонарушениях наказание за безответственное обращение с собаками. В частности, он предложил ввести обязательную чиповку питомцев, чтобы отслеживать хозяев брошенных зверей.
Пострадавшую в результате нападения собаки девочку госпитализировали
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