Ребенка госпитализировали после нападения собак на Камчатке

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Стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку в Камчатском крае. С ранами ребенок попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

"В дневное время 18 апреля 9-летняя девочка возвращалась домой из школы, <...> когда на нее напала стая бесхозных собак и причинила рвано-укушенные раны различных частей тела. Агрессивных животных отогнали очевидцы случившегося", – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что тяжесть травм еще устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на семилетнюю девочку в Анадыре в Чукотском автономном округе. По данным ведомства, ребенок получил укушенные раны обеих рук и спины.

До этого бродячие собаки напали на детей в Биробиджане. По данным следствия, пострадали 8-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детям оказали медицинскую помощь. Возбуждено дело о халатности, опрошены свидетели и приняты меры по отлову животных.