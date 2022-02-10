Бродячие псы загрызли женщину в Ярославской области

17:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Бродячие собаки загрызли женщину в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации прокуратуры, утром в четверг, 10 февраля, в реанимацию переславской ЦРБ поступила женщина с множественными укушенными ранами и обморожением. Через час пациентка скончалась. По предварительным данным, причиной стали укусы бродячих собак.
В ведомстве предположили, что случай нападения связан с халатностью чиновников, вовремя не заключивших контракт на отлов.
"По результатам проверки прокурор района вынес постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", – заявили в прокуратуре.
В следственном управлении СК РФ по региону организовали проверку. По информации следователей, собаки напали на женщину на территории одного из гаражных кооперативов. В настоящее время устанавливается личность погибшей, а также опрашиваются свидетели.
Ранее стая бездомных собак напала на маленького ребенка на Чукотке. Девочка получила рану средней трети левой голени. После осмотра медиками было принято решение об амбулаторном лечении ребенка. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку.
До этого в Астраханской области бездомные собаки загрызли 58-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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