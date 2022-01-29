Стая собак напала на девочку в поселке на Чукотке

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Стая бездомных собак напала на девочку 2007 года рождения на Чукотке. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел во дворе жилого дома №10 по улице Первомайской в поселке Угольные Копи.

Ребенок получил рану средней трети левой голени. После осмотра медиков было принято решение об амбулаторном лечении ребенка.

По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. В ходе нее сотрудники ведомства планируют оценить меры уполномоченных органов по обращению с безнадзорными животными. Кроме того, будет проверена деятельность регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.

До этого нападение собаки на ребенка случилось в городе Певек. После искового заявления со стороны прокуратуры с администрации городского округа взыскали 25 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда.

В прокуратуре обратили внимание на проблему с бездомными животными в регионе. Собаки сбиваются в стаи от 10 и более особей и нападают на людей.

О необходимости организации работы по оперативному отлову животных заявил прокурор округа в письме губернатору.

"Предложено пересмотреть сроки и порядок содержания животных без владельцев в приютах, установив перечень животных, не подлежащих выпуску на прежние места обитания", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Астраханской области бездомные собаки загрызли 58-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".