Стая собак напала на девочку в поселке на Чукотке

07:10
Фото: depositphotos/VolodymyrBur
Стая бездомных собак напала на девочку 2007 года рождения на Чукотке. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Инцидент произошел во дворе жилого дома №10 по улице Первомайской в поселке Угольные Копи.
Ребенок получил рану средней трети левой голени. После осмотра медиков было принято решение об амбулаторном лечении ребенка.
По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. В ходе нее сотрудники ведомства планируют оценить меры уполномоченных органов по обращению с безнадзорными животными. Кроме того, будет проверена деятельность регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.
До этого нападение собаки на ребенка случилось в городе Певек. После искового заявления со стороны прокуратуры с администрации городского округа взыскали 25 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда.
В прокуратуре обратили внимание на проблему с бездомными животными в регионе. Собаки сбиваются в стаи от 10 и более особей и нападают на людей.
О необходимости организации работы по оперативному отлову животных заявил прокурор округа в письме губернатору.
"Предложено пересмотреть сроки и порядок содержания животных без владельцев в приютах, установив перечень животных, не подлежащих выпуску на прежние места обитания", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Астраханской области бездомные собаки загрызли 58-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
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