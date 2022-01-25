В Госдуме раскритиковали депутата Михайлова за слова об убийстве собак и зоозащитников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов прокомментировал призыв члена Заксобрания Забайкалья Александра Михайлова отстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Бурматов предложил лишить коллегу депутатского статуса.

По его словам, подобные заявления недопустимы и оскорбительны. Его возмутило то, что Михайлов публично призывает к уголовному преступлению.

"Как он себя чувствует вообще? Мне кажется, он себя плохо чувствует или находится в состоянии измененного сознания", – сказал парламентарий.

Он заявил, что сам готов встать под расстрел с зоозащитниками и никогда не поддержит призывы к расправе с ними.

Ранее Михайлов назвал чушью запрет на убийство собак. Он вспомнил, что в его деревне всегда отстреливали бесхозных собак, независимо от того, агрессивные они или нет. Людей, отстаивающих права и подкармливающих бродячих животных, он назвал "пятой колонной".

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты совместно с регионами и зоозащитниками в течение февраля предложат изменения в законодательство для решения проблемы нападения бродячих собак на людей.

22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Домна Читинского района. На ее теле нашли следы укусов.

