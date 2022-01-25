Кинолог рассказал, что делать при нападении бродячих собак

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При нападении своры бродячих собак в первую очередь нужно обезопасить от укусов шею, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев Агентству "Москва".

При встрече с бродячими собаками нельзя убегать от них или вести себя угрожающе. Следует сохранять спокойствие и не проявлять страха. Если собаки облаивают человека, нужно встать неподвижно, спиной к дереву, стене или забору, чтобы животные не смогли обойти вокруг и сбить с ног.

"Обязательно защищайте шею: укусы в это место могут привести к летальному исходу", – предупредил Голубев.

Если во время прогулки владелец собаки встретился с агрессивной сворой бездомных псов, надо отвлечь своего питомца, чтобы не допустить драки. Если силы хозяина и вес питомца позволяют, то лучше взять его на руки.

"Начните медленное движение в противоположную от своры сторону, без резких движений. Постарайтесь все время отвлекать свою собаку: называйте ее кличку, хвалите, если она отвлекается и отзывается, при этом продолжайте движение", – заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки в Коломне.

21 января местная жительница с сыновьями девяти и четырех лет подумала, что собака потерялась, и остановилась в сквере имени Зайцева, чтобы сфотографировать животное. Собака в ответ проявила агрессию и укусила младшего ребенка в область лица. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Камчатском крае и Еврейской автономной области. Ход исполнения поручений поставили на контроль в центральном аппарате СК.

