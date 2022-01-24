Глава СК поручил разобраться с нападениями собак в регионах РФ

10:16
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нападениями собак на граждан в Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Камчатском крае и Еврейской автономной области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Руководителю следственного управления СК РФ по Сахалинской области Бэликто Базарову поручено детально разобраться в произошедшем и предоставить доклад о проводимых действиях.
"Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А. С. доложить о проводимых проверочных мероприятиях по информации из СМИ о том, что на одной из улиц города Кемерово появилась стая бродячих собак", – говорится в сообщении.
Следователи также проверяют информацию о нападениях бродячих собак на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в Вилючинском городском округе Камчатского края.
Ход исполнения поручений поставили на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. Уточняется, что Бастрыкин потребовал проанализировать случаи нападения на животных в регионах страны и соответствующее правоприменение.
Бастрыкин поручил продумать законодательные меры для защиты людей от бродячих собак
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