Стая собак напала на 8-летнего ребенка на Камчатке

Фото: kamchatka.sledcom.ru

Стая собак напала на восьмилетнего ребенка в городе Вилючинске Камчатского края. Проверку по факту ЧП начали следователи и прокуратура. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Как уточнили в региональном СК, собаки напали на мальчика днем 23 января, отогнать стаю помог один из очевидцев. По словам отца ребенка, у одного из животных на ухе был чип. В ведомстве добавили, что на ноге у мальчика остался синяк, медицинская помощь ему не потребовалась.

В прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что по факту проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, а также уполномоченных органов и организаций по обращению с животными без владельцев.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки в Коломне.

Уточнялось, что 21 января местная жительница с сыновьями девяти и четырех лет подумала, что собака потерялась и остановилась в сквере имени Зайцева, чтобы сфотографировать животное. Собака в ответ проявила агрессию и укусила младшего ребенка в область лица. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сейчас его здоровью ничего не угрожает.