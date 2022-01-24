Стая собак напала на 8-летнего ребенка на Камчатке

08:05
Фото: kamchatka.sledcom.ru
Стая собак напала на восьмилетнего ребенка в городе Вилючинске Камчатского края. Проверку по факту ЧП начали следователи и прокуратура. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.
Как уточнили в региональном СК, собаки напали на мальчика днем 23 января, отогнать стаю помог один из очевидцев. По словам отца ребенка, у одного из животных на ухе был чип. В ведомстве добавили, что на ноге у мальчика остался синяк, медицинская помощь ему не потребовалась.
В прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что по факту проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления, а также уполномоченных органов и организаций по обращению с животными без владельцев.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки в Коломне.
Уточнялось, что 21 января местная жительница с сыновьями девяти и четырех лет подумала, что собака потерялась и остановилась в сквере имени Зайцева, чтобы сфотографировать животное. Собака в ответ проявила агрессию и укусила младшего ребенка в область лица. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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