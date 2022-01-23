Дело о халатности возбудили после нападения собаки на ребенка в Коломне

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки в Коломне. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Делопроизводство начато по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 21 января. Местная жительница с сыновьями девяти и четырех лет подумала, что собака потерялась, и остановилась в сквере имени Зайцева, чтобы сфотографировать животное.
Собака в ответ проявила агрессию и укусила младшего ребенка в область лица. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Как заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий, проводятся меры по выяснению обстоятельств случившегося. Вопрос находится на контроле руководителя Главного следственного управления.
В воскресенье, 23 января, стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак.
Глава СК РФ Бастрыкин поручил продумать изменения в законе для защиты людей от собак
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: