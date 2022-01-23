Дело о халатности возбудили после нападения собаки на ребенка в Коломне

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки в Коломне. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Делопроизводство начато по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел 21 января. Местная жительница с сыновьями девяти и четырех лет подумала, что собака потерялась, и остановилась в сквере имени Зайцева, чтобы сфотографировать животное.

Собака в ответ проявила агрессию и укусила младшего ребенка в область лица. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Как заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области Ольга Врадий, проводятся меры по выяснению обстоятельств случившегося. Вопрос находится на контроле руководителя Главного следственного управления.

В воскресенье, 23 января, стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак.