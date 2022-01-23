В Забайкалье просят изменить закон о бродячих собаках после гибели ребенка

08:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросит изменить закон, который регулирует отлов безнадзорных животных, после смерти 7-летней девочки, сообщает пресс-служба правительства региона.
"К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон", – цитирует пресс-служба Осипова.
22 января около 17:00 по местному времени (11:00 по мск) в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Через полчаса тело ребенка было обнаружено на пустыре. На теле ребенка найдены следы нападения животных, предположительно бездомных собак. Возбуждено уголовное дело.
Губернатор Забайкалья прибыл на место происшествия и принес соболезнования семье ребенка. Осипов сказал, что с территории поселения бродячие псы будут оперативно убраны, для села выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу, а неосвещенные улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением.
В конце декабря 2021 года следователи завели уголовное дело по факту гибели 53-летней женщины в Якутске. На нее ранее напала стая собак. Производство ведется по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ.
Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на двух детей. По предварительной информации, случаи нападения произошли в Демском районе Уфы.
Руководитель кинологического центра "Школа Орлова", кинолог Виталий Орлов рассказал в эфире радио "Москва FM", как защититься от бродячих собак.
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