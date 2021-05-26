В Уфе бездомные собаки напали на детей

14:55
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Следователи Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на двух детей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
По предварительной информации, случаи нападения произошли в Демском районе Уфы.
"25 мая на улице Ухтомского безнадзорная собака напала на 10-летнюю девочку, причинив ей кусаную рану. Прохожий мужчина, увидев происходящее, отогнал собаку и вызвал бригаду скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в тот же день на этой улице бездомная собака напала на 7-летнего мальчика, играющего на улице с другими детьми.
Известно, что в детской республиканской больнице детям оказали первую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Ранее двухлетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки в Мытищах. Инцидент произошел в деревне Красная Горка на территории частного дома.
В конце апреля в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана госпитализировали 11-летнего мальчика после того, как на него напала стая собак. У пострадавшего диагностировали множественные укусы.
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