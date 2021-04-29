В Татарстане 11-летнего мальчика покусала стая собак

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В Татарстане 11-летнего мальчика госпитализировали после того, как его искусала стая собак. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг в поселке Осиново Зеленодольского района.

"У пострадавшего ребенка диагностированы множественные укусы. В настоящее время его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Халатность" и "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что было допущено нарушение норм законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В феврале в Нижнем Новгороде прокуратура начала проверку после нападения собаки на школьника. Инцидент произошел, когда 11-летний мальчик шел из школы домой. В районе улицы Ясной на него напала собака. У учащегося были диагностированы серьезные травмы.