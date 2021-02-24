В Нижнем Новгороде собака искусала лицо ребенку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Нижнем Новгороде прокуратура начала проверку после нападения собаки на школьника. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 15 февраля, когда 11-летний мальчик шел из школы домой. В районе улицы Ясной на него напала собака. У учащегося были диагностированы серьезные травмы.

"20 февраля сообщение по данному факту поступило и было зарегистрировано в отделе полиции № 8", – уточнили в региональной прокуратуре.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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