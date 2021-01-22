В Бурятии росгвардейцы спасли ребенка от агрессивного алабая

Фото: 03.rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ спасли ребенка, на которого напала агрессивная собака. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального управления ведомства, инцидент произошел 22 января на улице Пищевой. К сотрудникам правоохранительных органов обратился мальчик, который заявил, что на его одноклассника напала собака.

"Огромный пес породы алабай уже подмял под себя мальчика и вел себя крайне агрессивно. Быстро отогнав собаку, старший группы задержания перенес ребенка в служебный автомобиль", – рассказали в Росгвардии.

Позже прибывшие на место происшествия врачи оказали ребенку медицинскую помощь.

Кировские медики ранее спасли ребенка с поражением всех органов после COVID-19. Сообщалось, что врачи впервые в своей практике столкнулись с подобным случаем.

