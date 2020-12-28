Фото: официальный сайт МВД Сербии
Группу россиян с детьми спасли из снежных заносов в Сербии. Об этом сообщает официальный сайт МВД страны.
Известно, что микроавтобус с гражданами РФ застрял на трассе в районе туристической горной области Златибор.
"Успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и четверых взрослых", – уточняет пресс-служба МВД страны.
В ведомстве добавили, что эвакуацию россиян провели восемь пожарных-спасателей на четырех автомобилях.
Ранее порядка 10 человек эвакуировали из-за пожара в доме на востоке Москвы. Возгорание произошло в квартире на втором этаже 14-этажного жилого дома.